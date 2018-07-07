ماسيو سميث لـ"الفجر الرياضي": فخورون بإنجلترا.. وتراجع "صلاح" خسارة للمونديال

أكد ماسيو سميث الصحفي الإنجليزي بصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن جمهور بلاده أصبح أكثر تفاؤلًا بعد الوصول لنصف نهائي كأس العالم 2018.

وقال سميث إلى "الفجر الرياضي": "في البداية الجمهو كان متشائًما من منتخب بلاده ثم تطور الأمر فيما بعد لتفاؤل ممزوج بالحذر ولكن الآن اختلف الأمر تمامًا وأصبح هنالك حماس جنوني في كل مكان.. كلنا نقدّر ما قدمه جاريث ساوثجيت مع المنتخب، فهو يدير فريق باختيارات محدودة ولكنهم يقدمون أفضل ما لديهم".

وأضاف سميث: "منتخب إنجلترا ليس أفضل فريق في البطولة ولكن عندما يأتي الأمر للضربات الثابتة فليس هنالك أفضل من إنجلترا، وهنالك أيضًا الشعور أن هذا الفريق محبوب أكثر ولا يملؤهم الغرور كما أن علاقة المنتخب بالإعلام يتم إدارتها بشكل أفضل الآن. أيًا كان ما سيحدث فالناس أصبحوا فخورين بالمنتخب، الأمر الذي لم يحدث منذ وقت طويل".

وتابع سميث: "بما إننا سنواجه كرواتيا فلدي شعور أن الطرفين متساويان، ويمكن لأي من المنتخبين الوصول للنهائي بسهولة. ولكن فرنسا وبلجيكا لديهم فريقين أقوى كما قدم كلاهما أفضل مباريات البطولة حتى الآن.. على إنجلترا أن تكون قوية دفاعيًا وتحاول الحصول على أكثر عدد ممكن من الركنيات والضربات الحرة والتسجيل منها، ولكن في هذه المرحلة هنالك شعور سائد أنه من الممكن حدوث أي شيء".

وواصل: "وقع هاري كين مؤخرًا عقد لمدة 6 مواسم مع توتنهام، النادي الذي بدأ فيه، بزيادة هائلة في راتبه كما أنه سيشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم في ملعب جديد ومذهل، لذلك سأفاجئ للغاية إذا رحل عن توتنهام في الصيف ولكن إذا انتقل كريستيانو رونالدو من ريال مدريد ورأى النادي أن كين هو البديل فسيقدمون أي شيء لتوتنهام للحصول على كين، وهذا سيكون أمرًا مذهلًا".

وعن رأيه في أداء محمد صلاح في كأس العالم قال سميث: "محمد صلاح واحد من أفضل لاعبي العالم وكان موفقًا في تسجيل هدفيه في البطولة، ولكنه ببساطة لم يكن في اللياقة المطلوبة ولم يستطع تقديم أفضل ما لديه وهذا بالطبع كان خسارة كبيرة لمنتخب مصر وللبطولة ككل، لأن صلاح لم يستطع الظهور بأفضل أداء.. أداء منتخب مصر ككل كان محبِطًا للغاية، لقد كان أداؤهم سلبيًا لأقصى حد وساذج ولم يستطيعوا إظهار قوتهم في مجموعة تعد الأضعف".