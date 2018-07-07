بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لألمانيا





وصلت منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولى، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، استعدادا للسفر إلى ألمانيا، للدخول فى معسكر مغلق، تحت قيادة المدير الفني الجديد كريستيان جروس، استعدادا لانطلاق الدوري الممتاز الموسم الجديد.

ويخوض الزمالك 3 مباريات ودية خلال معسكر ألمانيا حيث سيواجه يوم الثلاثاء 10 يوليو فريق نورنبيرج بوخ الالماني ، ويوم الجمعة 13 يوليو فريق الوصل الإماراتي ، كما سيخوض الفريق مباراة يوم 17 مع فريق لم يتم الاستقرار عليه .





وتضم بعثة الزمالك كلا من:-





حراسة المرمى: جنش - عماد السيد - عمر صلاح





الدفاع: محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم امام - كماتشو - احمد فتوح - حمدي النقاز





الوسط: عماد فتحي - دونجا - روقه - محمد ابراهيم - ايمن حفني - عبد الله جمعه - محمد عنتر - احمد مدبولي - ابراهيم حسن - مصطفي فتحي - محمود عبد العزيز - احمد رفعت





الهجوم: يوسف اوباما - كاسونجو - عمر السعيد - مصطفي محمد - حميد احداد -سيف جعفر.





و يلحق اللاعب بهاء مجدي المنضم حديثا من النادي الاسماعيلي بالبعثه خلال الساعات القادمة لحين انهاء اجراءات السفر







