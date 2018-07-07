للعروس.. وصفات طبيعية للاهتمام بجسدك من الشعر إلي القدمين

تسعي العروس في ليلة الزفاف للظهور بمظهر مميز، لذلك تسعي للاهتمام بجميع أجزاء جسدها، ونقدم لكي اليوم 5 وصفات طبيعية للاهتمام بجسدك من الشعر حتي القدمين.



الوصفة الأولى.. تقشير وترطيب الوجه



من خلال وضع الوجه في ماء البخار لمدة 15 دقيقة فقط، ثم نضع عليه خليطا من الزبادي مع ملعقة من الليمون وأخرى من العسل، الوصفة الأولي تعمل على تنظيف البشرة وإزالة الأتربة من المسام، والثانية ترطب الوجه.



الوصفة الثانية.. تبييض الأسنان



احضري ملعقة من عشب الكركم وملعقة ماء، واخلطيهم معا في كوب ماء صغير، واغسلي بها أسنانك من أسفل إلى أعلي، ومن اليمين إلى الشمال، لمدة 5 دقائق مستمرة، ثم اغسلي فمك بماء فاتر، مؤكد حصولك على أسنان بيضاء، ويمكنك أيضا استعمال قشر البرتقال والموز كمعجون طبيعي للأسنان من خلال تدليك أسنانك به لمدة 5 دقائق.



الوصفة الثالثة.. ترطيب وتطويل الشعر



إذا كنت تتمنين الحصول على شعر طويل ناعم يخطف الأنظار، جربي تلك الوصفات الطبيعية، لا تقلقي فكل مكوناتها طبيعية ومتوفرة لديك وثمنها فى متناول دخلك الشهرى، كما أنها توضع على الشعر وهو جاف (ناشف) وتصلح لكافة الأعمار.



منها وصفة زيت الزيتون فى إناء أو كوب ماء صغير، ضعي ملعقتين من عصير الليمون وملعقة زيت زيتون، قلبيهما معا، وعند تكرارها أكثر من مرة خلال ثلاثة أشهر سوف تساعدك على تطويل الشعر وأيضا تفتيحة.. لا تنسي تركها على شعرك 20 دقيقة.



ووصفة الجرجير ضعي ثلاث ملاعق من الجرجير المطحون مع نصف كوب من زيت الزيتون فى إناء زجاجي.. وقلبيهما معا جيدا إلى أن تصبح معك كخليط سميك.



الوصفة الرابعة.. ترطيب ونعومة اليدين



حتى تحصلي على يد جذابة وناعمة، جربي ماسك اليدين مكوناته متوفرة لديك، عبارة عن ملعقتين من السكر مخلوطين فى ملعقة زيت زيتون أو ماء الورد، افرشيه على يدك، مع استمرار الفرك لإزالة الجلد الميت والحصول على يد ناعمة وأظافر صافية.



ثم ضعي كريما مرطبا، هناك أنواع كثيرة من المرطبات يمكنك وضع قليل من المفضل لديك على يدك، أو استخدام ملعقة من زيت الزيتون مع ملعقة من زيت الأفوكادو لترطيب اليد وتغذية حواف الأظافر من خلال استخدام فرشاة الأسنان لتدخل بين أطراف الأظافر



الوصفة الخامسة.. ماسك ترطيب القدمين



انتي الآن فى حاجة إلى ترطيب قدميك عن طريق وضع ملعقتين من الفازلين مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقة خميرة، اخلطيهم معا وضعيهم على قدميك لمدة 15 دقيقة، ودلكي قدميك من أعلى إلى أسفل للحصول على جلد ناعم، ثم اغسليها بالماء البارد.





