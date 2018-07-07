الأردن: وجود الجيش السوري على الحدود سيضبطها

اعتبر قائد المنطقة الشمالية الأردنية العميد الركن خالد المساعيد، أن انتشار الجيش السوري على الحدود بين سوريا والأردن حتى معبر نصيب، سيعمل على ضبط الحدود بين البلدين.

وقال المساعيد في حديث لصحيفة "الرأي"، إن سيطرة القوات السورية على الحدود مع بلاده سينعكس إيجابا على البلدين من الناحيتين الأمنية والاقتصادية، خصوصا وأن القوات المسلحة الأردنية قامت بهذه المهمة طيلة فترة الأزمة السورية.

وعن توقعاته لفتح الحدود رسميا، وعودة التنسيق الأمني بين بلاده وسوريا، قال إن "هذا الحديث أمر مناط بالدولة الأردنية ومستوياتها السياسية، وإذا تم القرار فسيتبع ذلك ترتيبات أمنية".

وأكد المساعيد إصرار الدولة الأردنية على عدم استقبال نازحين سوريين جدد، موضحا أن نحو 90% من النازحين المتواجدين في المناطق الحدودية عادوا إلى منازلهم وأن الأعداد الباقية تقدر بالآلاف وعدم عودتهم يرجع لأسباب تخصهم مع الحكومة السورية.

وأضاف: "كانت هناك حالة من الفوضى، لكن في ظل انتشار النظام وعودة سيطرة جيش سوريا ستقوم العناصر الإرهابية بالتسلل نحو الداخل السوري شمالا أو إلى أي منطقة حدودية أخرى".

وتابع: "القوات المسلحة الأردنية وبتجهيزاتها وأسلحتها الحديثة، وقوتها الجوية سريعة الإجابة قادرة على ضبط الحدود 100% وبصورة كاملة ومنع أي تسلل من الإرهابيين"، لافتا إلى تسجيل بعض محاولات للتسلل وضبطها.