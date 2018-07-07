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هي الأولى منذ 20 عامًا.. رئيس وزراء إثيوبيا يزور إريتريا

الأحد 08/يوليه/2018 - 08:39 ص
هي الأولى منذ 20 عامًا.. رئيس وزراء إثيوبيا يزور إريتريا
آبي أحمد علي
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أسماء العزب
 

وصل منذ قليل، رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد إلى عاصمة إريتريا أسمرا، في زيارة هي الأولى منذ 20 عامًا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

ويبحث آبي في أسمرة، مع الرئيس الإرتيري، أسياسي أفورقي، العلاقات الثنائية إضافة إلى الملفات الخلافية بين البلدين وأبرزها ملف الحدود، فيما يتوقع أن تستمر زيارة آبي إلى يومين.

 

وكان وفد أرتيري، قد زار العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، قبل أسبوع، تمهيدا لهذه الزيارة التاريخية، التي ينتظر أن تضع حدا لواحدة من أطول التوترات في القارة الأفريقية.

 

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