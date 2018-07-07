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تحطم مروحية طبية على طريق سريع بشيكاغو

الأحد 08/يوليه/2018 - 08:26 ص
تحطم مروحية طبية على طريق سريع بشيكاغو
تحطم مروحية طبية - أرشيفية
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وكالات
 

قال مسؤولون إن أربعة أشخاص أصيبوا إثر تحطم طائرة هليكوبتر طبية على طريق سريع في شيكاغو بولاية ايلينوي الأمريكية الليلة الماضية.

 

 وذكر بيان لهيئة الطيران المدني أن الطيار وجه نداء استغاثة عبر اللاسلكي من الطائرة التابعة للإسعاف الطائر في الساعة 0215 بتوقيت غرينتش يوم الأحد قبل أن تسقط على الطريق السريع بعد ذلك بفترة وجيزة.

 

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن مريضا بالإسعاف الطائر في حالة حرجة في حين صُنفت حالات الطيار واثنين آخرين كانوا على متن الطائرة بأنها مستقرة.

 

ولم يصب أحد على الأرض وتحقق الهيئة الوطنية لسلامة وسائل النقل في الحادث.

 

المزيد عن: وسائل النقل طريق سريع شيكاغو تحطم مروحية طبية إصابة أربعة اشخاص
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