دياب يشارك محمد على رزق فرحته بزواجه

هنأ الفنان محمد دياب، زميله الفنان محمد علي رزق، بزواجه من الإعلامية سارة فهيم.





ونشر دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمعه برزق إلتقطها خلال حضوره حفل الزفاف معلقًا عليها: "ألف مبروك يا حبيبي ربنا يسعدكم يارب يومك حلو زي قلبك".





وأقيم حفل الزفاف بأحد الفنادق بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من زملاء محمد علي رزق في الوسط الفني.







