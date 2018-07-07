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إبراهيموفيتش يوجه رسالة للاعبي السويد بعد الخروج من كأس العالم

الأحد 08/يوليه/2018 - 08:07 ص
إبراهيموفيتش يوجه رسالة للاعبي السويد بعد الخروج من كأس العالم
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الفجر الرياضي
 

أرسل زلاتان إبراهيموفيتش، نجم فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، رسالة إلى منتخب بلاده، بعد الخسارة أمام إنجلترا بهدفين دون مقابل في ربع نهائي كأس العالم المقام في روسيا.

وقال زلاتان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل لاعب يجب أن يحصل على كرة ذهبية في السويد بعد هذا الأداء.. شكرا لكم على العرض".

يشار إلى أن إبراهيموفيتش غاب عن المشاركة في مونديال روسيا، بقرار من الاتحاد السويدي لكرة القدم.

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