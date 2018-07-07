رانيا فريد شوقي: سأعتزل التمثيل في هذه الحالة (فيديو)
الأحد 08/يوليه/2018 - 07:51 ص
الفجر الفني
صرحت الفنانة رانيا فريد شوقي، بأنها ستعتزل التمثيل بمجرد أن تشعر بأن الأضواء اختفت عنها، مضيفة: "هعتزل بدري بدري".
وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "بوضوح" المذاع على قناة "الحياة": "أنا هعمل زي الممثلين الجمال بتوع زمان اللي كانوا بيعتزلوا لما الأضواء بتبعد عنهم".
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