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رانيا فريد شوقي: سأعتزل التمثيل في هذه الحالة (فيديو)

الأحد 08/يوليه/2018 - 07:51 ص
رانيا فريد شوقي: سأعتزل التمثيل في هذه الحالة (فيديو)
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الفجر الفني
 

صرحت الفنانة رانيا فريد شوقي، بأنها ستعتزل التمثيل بمجرد أن تشعر بأن الأضواء اختفت عنها، مضيفة: "هعتزل بدري بدري".


وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "بوضوح" المذاع على قناة "الحياة": "أنا هعمل زي الممثلين الجمال بتوع زمان اللي كانوا بيعتزلوا لما الأضواء بتبعد عنهم". 


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