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راقصة شرقية: "رد فعل المجتمع المصري كان مبالغا عندما عرفوا أنني مهندسة اتجهت للرقص"

الأحد 08/يوليه/2018 - 05:36 ص
راقصة شرقية: رد فعل المجتمع المصري كان مبالغا عندما عرفوا أنني مهندسة اتجهت للرقص
الراقصة الشرقية المصرية إيمي سلطان
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نعيم يوسف
 
قالت الراقصة الشرقية المصرية إيمي سلطان، إن "رد فعل المجتمع المصري كان مبالغًا عندما عرفوا أنني مهندسة اتجهت للرقص"، مؤكدة أنها كانت راقصة بالية وتحولت إلى راقصة شرقية.

وأوضحت "سلطان"، في لقاء مع "بي بي سي عربية"، السبت، أن أهلها لم تواجه معهم مشكلة، وكانوا يدعمونها، مؤكدة أنها بعد شهرتها كان رد فعل "يخض".

ولفتت إلى أنها واجهت صعوبات كراقصة شرقية مثل أن هذه المهنة كانت قاصرة على ناس محددة، ومازالت تتعرض لصعوبات وتحديات.
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