ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حقيقة تعاقد الأهلي مع عمر جابر

الأحد 08/يوليه/2018 - 03:46 ص
حقيقة تعاقد الأهلي مع عمر جابر
عمر جابر
طباعة
منى العوضي
 

نفى الناقد الرياضي إيهاب الفولي، وجود أي مفاوضات بين النادي الأهلي وعمر جابر لاعب الزمالك السابق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وقال الفولي، خلال حديثه لبرنامج "ملعب الشريف" المذاع عبر فضائية ltc: "النادي الأهلي لا يفكر في ضم عمر جابر خصوصا أن الإدارة محددة احتياجاتها كما أن اللاعب مرتبط بشكل كبير جدا بالزمالك وجمهوره مثل شيكابالا".

 

وتابع: "ترددت أنباء عن انتقال جابر لصفوف الأهرام، لكن مسؤولي الأهلي حددوا احتياجاتهم بشكل واضح من خلال ضم مهاجم مكان أزارو واثنين مدافعين ولاعب خط وسط فقط".

المزيد عن: لوس أنجلوس عمر جابر رياضة الزمالك الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/8/2018 4:10:03 AM