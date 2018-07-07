حقيقة تعاقد الأهلي مع عمر جابر

نفى الناقد الرياضي إيهاب الفولي، وجود أي مفاوضات بين النادي الأهلي وعمر جابر لاعب الزمالك السابق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الفولي، خلال حديثه لبرنامج "ملعب الشريف" المذاع عبر فضائية ltc: "النادي الأهلي لا يفكر في ضم عمر جابر خصوصا أن الإدارة محددة احتياجاتها كما أن اللاعب مرتبط بشكل كبير جدا بالزمالك وجمهوره مثل شيكابالا".

وتابع: "ترددت أنباء عن انتقال جابر لصفوف الأهرام، لكن مسؤولي الأهلي حددوا احتياجاتهم بشكل واضح من خلال ضم مهاجم مكان أزارو واثنين مدافعين ولاعب خط وسط فقط".