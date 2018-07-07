مدافع روسيا يعلن اعتزاله ويؤكد: لولا كأس العالم لانتهت مسيرتي منذ زمن

‏أعلن سيرجي إيجناتشيفيتش، مدافع منتخب روسيا اعتزاله كرة القدم بعمر الـ 38 عامًا، وذلك بعد الخروج من كأس العالم من دور ربع النهائي عقب الهزيمة من كرواتيا بركلات الترجيح.

وقال سيرجي، خلال تصريحات تليفزيونية: "لولا كأس العالم لانتهت مسيرتي سابقًا، الآن سأعتزل بذكرى جيدة لي بعد أن لعبت ربع نهائي كأس العالم".

جدير بالذكر أن سيرجي إيجناتشفيتش، خاض ٥ مباريات مع المنتخب الروسي في بطولة كأس العالم.

ويلعب سيرجي في صفوف نادي سسكا موسكو الروسي منذ ٢٠٠٤ أما مسيرته الدولية مع منتخب بلاده بدأت عام ٢٠٠٢.