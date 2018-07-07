أستاذ علوم سياسية: الحرب التجارية بين أمريكا والصين تسبب اضطراب سوق المال



وتابعت "حلمي"، في مداخلة مع قناة ON Live الفضائية، السبت، أن المستثمرون يخشون أن هذا الخلاف التجاري المدمر سوف يؤثر على النمو العالمي، لافتة إلى تصريحات وزير الخارجية الصيني، والتي أكد فيها أن الدخول في حرب تجارية مع الصين ستؤدي إلى كارثة عالمية.



ولفتت أستاذ العلوم السياسية، إلى أن الولايات المتحدة قامت الأسابيع الماضية بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على 1300 سلعة صينية، لإجبار الجانب الصيني على تغيير أفكاره عن الملكية الفكرية الخاصة بسرقة التكنولوجيا الأمريكية.

قالت الدكتورة نادية حلمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يعزز المخاوف بسبب اضطراب أسواق المال العالمية، وهو ما حدث في العام الماضي.