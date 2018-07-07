خبير اقتصادي: مصر تعاني من أسوأ أنواع الركود بسبب القرارات الحكومية



وأضاف "سعيد" في لقاء مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، السبت، أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، وأصبحت أعلى من القدرة الشرائية للمواطنين، وسيتم طرح الوحدات السكنية الجديدة للحجز بالأسبقية بسبب عدم الإقبال.



وتابع الخبير الاقتصادي أن هناك "فوبيا" في الاستثمار العقاري نتيجة الركود الذي يحدث في الدولة والأزمة الاقتصادية لأنه لا يوجد مجال استثمار جيد سوى الاستثمار العقاري، موضحا أن التحدي لأكبر الذي تواجهه الدولة المصرية الركود والتضخم.



وأوضح أن الأسعار في العاصمة الإدارية غير منطقية وخرافية، ويصل سعر المتر إلى 22 ألف جنيها، لافتا إلى أن التكلفة الفعلية غير ذلك، ويحتاج إلى وقفة، ومصر تعاني من الركود التضخمي، وهو أسوأ أنواع الركود وسببه القرارات الحكومية.

قال إيهاب سعيد، الخبير الاقتصادي، إن بيان الحكومة في مجمله جيد وطموح، ولا يوجد به سلبيات، ويغطي معظم الأمور التي تهم المواطن، ولكن المهم هو طريقة تنفيذ هذه الأمور، وتوفير الأموال اللازمة لهذه الطموحات.