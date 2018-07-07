رد صادم من أرملة محمود عبد العزيز على فجر السعيد بعد سخريتها من صورتها

هاجمت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، أرملة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، فجر السعيد عقب سخريتها على إحدى صورها بمواقع التواصل الإجتماعي.





كانت فجر السعيد كتبت تعليقًا ساخرًا على صورة لـ "بوسي شلبي" بمكياج أظهرها أصغر سنًا، قائلة: مين دي ؟! ، فردت عليها بوسي شلبي بتهكم "خالتك".





يشار إلى أنه عدد من الفنانين في مصر قرروا مقاطعة فجر السعيد، بعد هجومها على نجلاء فتحي وسخريتها من علامات الشيخوخة التي ظهرت على ملامح وجهها، ومطالبتها لها بعدم نشر أي صور من جديد.



