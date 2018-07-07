تشيرشيف: اليوم لم نكن محظوظين في ركلات الترجيح

أكد دينيس تشيرشيف، لاعب منتخب روسيا، أن اللاعبين الروس قدموا أفضل ما لديهم خلال المباراة التي جمعتهم بكرواتيا في دور ربع نهائي كأس العالم 2018، مشيرًا إلى أنه حزين للغاية بعد توديع المونديال.

ودع المنتخب الروسي بطولة كأس العالم بعد الخسارة من كرواتيا بضربات الجزاء بنتيجة 4-3، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدفين لمثلهما.

وقال تشيرشيف، خلال تصريحات تلفزيونية عقب اللقاء: "اليوم أمام كرواتيا لم يكن الحظ بجانبنا في ركلات الترجيح".