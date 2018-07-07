رسالة قمر اللبنانية إلى أعداء النجاح من أمام أهرامات الجيزة (صورة)









وبعثت من خلال الصورة رسالة إلى من وصفتهم بأعداء النجاح قائلة لهم: " أعداء النجاح.. لأن لك شأن كبير في حياتهم لدرجة أنهم تركوا كل شئونهم واهتماماتهم واهتمو لشأنك مراقبين متابعين معلقين مسابقين الزمن في ذلك".





واختتمت رسالتها بقولها: "ألا يجب لك أيها الناجح أن ترفع القبعة تقديرًا".

شاركت المطربة قمر اللبنانية، صورتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصو الشهير "إنستجرام".