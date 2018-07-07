رسالة قمر اللبنانية إلى أعداء النجاح من أمام أهرامات الجيزة (صورة)
الأحد 08/يوليه/2018 - 12:16 ص
الفجر الفني
شاركت المطربة قمر اللبنانية، صورتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصو الشهير "إنستجرام".
وبعثت من خلال الصورة رسالة إلى من وصفتهم بأعداء النجاح قائلة لهم: " أعداء النجاح.. لأن لك شأن كبير في حياتهم لدرجة أنهم تركوا كل شئونهم واهتماماتهم واهتمو لشأنك مراقبين متابعين معلقين مسابقين الزمن في ذلك".
واختتمت رسالتها بقولها: "ألا يجب لك أيها الناجح أن ترفع القبعة تقديرًا".
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