رسالة قمر اللبنانية إلى أعداء النجاح من أمام أهرامات الجيزة (صورة)

أعداء النجاح.. بأن لك شأن كبير في حياتهم لدرجة بأنهم تركو كل شوؤنهم واهتماماتهم واهتمو لشأنك مراقبين متابعين معلقين مسابقين الزمن في ذلك.. الا يجب لك أيها الناجح ان ترفع القبعة تقديرا😌

A post shared by Amar 🌙 (@singeramar) on Jul 7, 2018 at 5:38am PDT