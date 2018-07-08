زي النهاردة بتاريخ 8-7-2018

حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 8-7-2018





الأحـــــــــداث





951 - تأسيس مدينة باريس الحديثة والتي أصبحت عاصمة للدولة الفرنسية منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.





1497 - فاسكو دا غاما يغادر بأربع سفن من ميناء مدينة لشبونة متجها نحو الهند.





1709 - وقوع «معركة بولتافا» التي هزم فيها القيصر الروسي بطرس الأكبر الملك السويدي شارل الثاني عشر مما أدى إلى نهاية دور السويد كقوة إقليمية في أوروبا.





1760 - وقوع «معركة ريستيغوش» بين المملكة المتحدة وفرنسا في إطار حرب السبع سنين التي وقعت في منطقة مجرى «نهر ريستيغوش» بين قوات البلدين وانتهت بهزيمة فرنسا مما أدى إلى وقوع كل المستعمرات الفرنسية المتواجدة بشمال القارة الأمريكية في قبضة البريطانيين.





1889 - صدور العدد الأول من صحيفة وال ستريت جورنال.





1892 - النيران تجتاح مدينة سانت جونز في نيوفاوندلاند بكندا.





1937 - إبرام «اتفاقية سعد أباد» بين كل من العراق وتركيا وإيران وأفغانستان ضد الحركة الكردية.





1940 - حكومة النرويج تنتقل إلى لندن إثر سقوط أوسلو في يد الألمان بعد قتال دام 62 يومًا خلال الحرب العالمية الثانية.





1949 - إعدام مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي أنطون سعادة.





1966 - انقلاب عسكري بمملكة بوروندي ضد الملك «موامبوتسا الرابع»، وإعتلاء ابنه الأمير «نديزي الخامس» العرش.





1972 - اغتيال الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني على يد الموساد بتفجير سيارته بمنطقة الحازمية قرب بيروت.





1982 - وقوع «أحداث الدجيل» في العراق وذلك ردًا على محاولة اغتيال الرئيس العراقي صدام حسين، وذهب ضحية تلك الأحداث 140 شخص، وقد وصفت الحادثة بالمجزرة.





1982 - الاعتراف رسميًا بشرعية «الحزب التروتسكي السنغالي» في السنغال ذو الفكر الشيوعي.





1986 - أمين عام الأمم المتحدة الأسبق كورت فالدهايم يتولى رئاسة النمسا.





1989 - كارلوس منعم يتولى رئاسة الأرجنتين.





1990 - منتخب ألمانيا لكرة القدم يحرز لقبه الثالث في تاريخه في بطولة كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب الأرجنتيني بهدف للا شيء في النسخة الرابعة عشر لبطولة كأس العالم المقامة في إيطاليا.





1997 - حلف الناتو يدعو كل من التشيك وهنغاريا وبولندا إلى الإنظمام إلى الحلف في عام 1999.





1999 - إعدام آلان لي ديفيس بالكرسي الكهربائي، وكان ذلك آخر مرة تجرى فيها عملية الإعدام بالكرسي الكهربائي بولاية فلوريدا.





2003 - السلطات الإسرائيلية تقرر السماح لليهود والسياح الأجانب بالدخول إلى ساحات المسجد الأقصى.





2009 - انعقاد القمة الخامسة والثلاثين لمجموعة الثماني في لاكويلا بإيطاليا.





2010 - إيفيتا راديكوفا تتولى رئاسة وزراء سلوفاكيا.





2013 - مقتل واحد وخمسين شخصًا وإصابة المئات أمام نادي الحرس الجمهوري في القاهرة إثر إطلاق نار على معتصمين مؤيدين للرئيس محمد مرسي فيما سمي بأحداث دار الحرس الجمهوري.





2014 - انتخاب هادي البحرة رئيساً جديداً للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.





2014 - سيطرة الحوثيين على مدينة عمران شمال اليمن بعد اقتحام مقر اللواء 310 مدرع في معركة عمران.





2014 - ميروسلاف كلوزه يصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس العالم لكرة القدم أثناء مباراة في نصف النهائي سُجِّلت فيها العديد من الأرقام القياسيَّة.





2015 - روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار لمجلس الأمن يصف مذبحة سربرنيتسا بالإبادة الجماعية.





2016 - هجوم على مرقد سبع الدجيل في شمال بغداد جنوب محافظة صلاح الدين أدت إلى مقتل أكثر من 50 شخص واصابة أكثر من 70 آخرين.





2016 - انتخاب إبراهيم غالي أميناً عاماً لجبهة البوليساريو ورئيساً للجمهورية العربية الصحراوية خلفاً لمحمد عبد العزيز.





2016 - مقتل 5 عناصر من الشرطة الأمريكية برصاص قناصين في مدينة دالاس.





مــــــواليـــــــــد





1593 - أرتيميسا جنتلسكي، رسامة إيطالية.





1621 - جان دي لافونتين، كاتب فرنسي.





1938 - جون د. روكفلر، صناعي أمريكي.





1939 - محمد باقر الحكيم، المرجع الديني الشيعي العراقي ومؤسس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق.





1857 - ألفريد بينيه، عالم فرنسي في علم النفس.





1885 - إرنست بلوخ، فيلسوف ماركسي ألماني.





1895 - إيجور تام، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1958.





1943 - عليه الجباس، ممثلة مصرية.





1951 - أنجليكا هيوستن، ممثلة أمريكية.





1952 - أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر.





1953 - أمل عباس، ممثلة عراقية تعيش في الكويت.





1958 - تسيبي ليفني، سياسية إسرائلية.





1958 - كيفين بيكن، ممثل أمريكي.





1968 - بيلي كرودب، ممثل أمريكي.





1976 - طلال القرقوري، لاعب كرة قدم مغربي.





1977 - ميلو فينتميليا، ممثل أمريكي.





1980 - سعود كريري، لاعب كرة قدم سعودي.





1980 - روبي كين، لاعب كرة قدم أيرلندي.





1981 - أناستازيا ميسكينا، لاعبة كرة مضرب روسية.





1982 - صوفيا بوش، ممثلة أمريكية.





1983 - مساعد ندا، لاعب كرة قدم كويتي.





1985 - سامر إسماعيل، ممثل سوري.





1988 - ميكي روكي، لاعب كرة قدم إسباني.





1998 - جيدن سميث، ممثل امريكي.





وفيــــــــات





1538 - دييغو دي ألماغرو، مستكشف ورحالة إسباني.





1695 - كريستيان هوغنس، عالم فيزياء هولندي.





1822 - بيرسي بيش شيلي، شاعر إنجليزي.





1949 - أنطون سعادة، سياسي لبناني.





1972 - غسان كنفاني، أديب فلسطيني.





1979 - شينيتشيرو توموناغا، عالم فيزياء ياباني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1965.





1979 - روبرت وودورد، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1965.





1982 - أحمد النجفي الزنجاني، فقيه شيعي وخطاط إيراني - عراقي.





1992 - عاطف بسيسو، قيادي في منظمة التحرير الفلسطينية.





1994 - كيم إل سونغ، رئيس كوريا الشمالية.





2003 - لاله ولادن بيجاني، التوأم السيامي الإيراني بعد عملية فاشلة لفصلهما من الرأس، وقد ضلتا ملتصقتين حتى الممات.





2007 - محمود سعيد، قيادي اجتماعي وسياسي فلسطيني / أردني.





2012 - الأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة الباحة.





2012 - إيرنست بورغنين، ممثل أمريكي.





2013 - حسن عبد السلام، مخرج مسرحي مصري.





2014 - حميد القشيبي، قائد عسكري يمني.





أعيــــــــاد ومنــــــاسبــــــــات





عيد القديس إفوديوس.