كرواتيا ثاني منتخب يربح بركلات الجزاء مرتين في المونديال

تأهل منتخب كرواتيا إلى دور نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد التغلب على روسيا البلد المستضيف بركلات الترجيح 4-3، وذلك في مباراة دور ربع نهائي المونديال.





أصبح منتخب كرواتيا هو ثاني منتخب يربح بركلات الترجيح مرتين في نسخة واحدة من كأس العالم، بعد الأرجنتين في 1990.



