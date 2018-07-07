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كرواتيا ثاني منتخب يربح بركلات الجزاء مرتين في المونديال

السبت 07/يوليه/2018 - 11:18 م
كرواتيا ثاني منتخب يربح بركلات الجزاء مرتين في المونديال
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منى العوضي
 

تأهل منتخب كرواتيا إلى دور نصف نهائي بطولة كأس العالم بعد التغلب على روسيا البلد المستضيف بركلات الترجيح 4-3، وذلك في مباراة دور ربع نهائي المونديال.


أصبح منتخب كرواتيا هو ثاني منتخب يربح بركلات الترجيح مرتين في نسخة واحدة من كأس العالم، بعد الأرجنتين في 1990.


وكان المنتخب الكرواتي قد تغلب على الدنمارك بركلات الترجيح 3-2 في دور الـ 16 من البطولة، بينما في 1990 نجحت الأرجنتين في تخطي يوغسلافيا في ربع النهائي بركلات الترجيح ومن ثم فازت على إيطاليا أيضًا بالركلات في دور نصف النهائي.

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