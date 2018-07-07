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كرواتيا تعيد أمجاد 98 وتتأهل لنصف نهائي المونديال لمواجهة الإنجليز

السبت 07/يوليه/2018 - 10:55 م
كرواتيا تعيد أمجاد 98 وتتأهل لنصف نهائي المونديال لمواجهة الإنجليز
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الفجر الرياضي
 

تأهل منتخب كرواتيا، إلى نصف نهائي كأس العالم 2018، بعد فوزه المثير والصعب على روسيا منظمة البطولة، 4-3 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات دور ربع النهائي للمونديال العالمي.

 

وتواجه كرواتيا في الدور نصف النهائي منتخب إنجلترا الذي فاز بدوره في مباراة سابقة اليوم على السويد بهدفين مقابل لا شيء.

 

افتتح دينيس تشيريشيف التسجيل أولًا للمنتخب الروسي في الدقيقة 31، ثم عادل أندريج كراماريتش النتيجة للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 39.

 

وفي الدقيقة 101 من الشوط الإضافي الأول، تمكن مدافع بشكتاش ومنتخب كرواتيا دوماجوف فيدا من تسجيل الهدف الثاني للكروات بضربة رأسية متقنة سكنت شباك الدب الروسي.

 

وقبل نهاية المباراة والأشواط الإضافية بخمس دقائق فقط تمكن ماريو فرنانديز من احراز التعادل القاتل للروس.

 

وفي النهاية ابتسمت ركلات الجزاء الترجيحية للكروات بنتيجة 3-2.

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