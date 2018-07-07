نقيب الصحفيين عن الجدل بشأن قانون الصحافة: "لسنا في حالة تناحر أو صدام"

علق الدكتور عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، على الجدل حول مشروع قانون الصحافة الجديد، قائلًا: "النقابة ليست في حالة صدام أو تناحر مع الحكومة أو الهيئة الوطنية للصحافة"، لأن الصدام يؤدي إلى مشاكل لسنا في حاجة إليه.



وأضاف "سلامة"، في تصريحات تليفزيونية، مساء السبت، أن كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أصدر بيان مؤخرًا أكد فيه فتح باب الحوار حول مشروع قانون تنظيم الصحافة من أجل الوصول لرؤية موضوعية بشأن المواد المختلف عليها، لافتًا إلى أن لديه أمل كبير في التعاطي حول ملاحظات الصحفيين حول مشروع القانون.



وأشار إلى أن الحديث على حظر التصوير إلا بتصريح يعيق عمل الصحفيين لأن الحوادث تكون طارئة ولا يمكن الحصول على تصاريح على تصويرها، مشيرًا إلى أن تحفظ الصحفيين على حظر التصوير تم الموفقة عليه من قبل الهيئة الوطنية للصحافة.

