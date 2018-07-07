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محام عن الحكم على منى الذبوح بـ 8 سنوات: يمنع أي تطاول على الشعب المصري

السبت 07/يوليه/2018 - 09:43 م
محام عن الحكم على منى الذبوح بـ 8 سنوات: يمنع أي تطاول على الشعب المصري
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كساب أحمد
 
قال ياسر سيد أحمد، المحامي، إن الحكم على منى المذبوح بـ8 سنوات بتهمة نشر فيديو مسيء للشعب المصري كان متوقعًا، لأنها متهمة بنشر أخبار كاذبة، وخدش الحياء، وازدارء الأديان، لافتًا إلى أن رئيس المحكمة لم ينظر إلى الأوراق الذي تقدم بها المحامي الخاص بـ"المذبوح" التي وصفتها بغير المسؤولة عن أفعالها وأعتبرها استخفافًا بهيئة المحكمة. 

وأضاف "المحامي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، مساء السبت، أن الفيديو الذي نشرته "المذبوح" كان واضح جدًا، ويكشف أنها إمرأة عاقلة تعي جيدًا ما تقوم به، مشيرًا إلى أن رئيس المحكمة أعطى "المذبوح" أقصى عقوبة.

وأشار إلى أن الحكم غير نهائي ومن الممكن أن تقوم "المذبوح" بالإستئناف، لافتًا إلى أن هذا الحكم رادع ويمنع أي تطاول على الشعب المصري.

قالت منى، في الفيديو الذي حوكمت بسببه، إنها "تعرضت للتحرش من قبل سائقي التاكسي والرجال في الشارع". وأضافت أنها "تأففت من مستوى الضيافة في المطاعم".

غير أنها عادت ونشرت فيديو آخر تعتذر فيه عن الأول، قائلة إنها "لم تكن تقصد جميع المصريين، ولكن كانت تحكي تجربة شخصية لما مرت به خلال زياراتها لمصر.
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