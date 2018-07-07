بعد ساعات من حريقها.. هاشتاج "مستشفى الحسين" يتصدر تويتر
السبت 07/يوليه/2018 - 09:43 م
هالة الشحات
تصدر هاشتاج "مستشفى الحسين"، قائمة تريندات البحث بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد ساعات من نشوب حريق بمبنى المستشفي صباح اليوم، مما أسفر عن وفاه حالة من المحجوزين بالمستشفي وإصابة العشرات بحالات اختناق.
فيما نشر البعض تدوينات تعبر عن حزنهم الشديد عن موت المريض قائلين: "راح يتعالج مات محروق"، وغرد آخرين بمدح لخدمة المستشفى قائلين: "مستشفى الحسين تخدم الملايين على مستوى الجمهورية بخدمة ممتازة وعلى قدر كبير من الخلق".