بعد ساعات من حريقها.. هاشتاج "مستشفى الحسين" يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج "مستشفى الحسين"، قائمة تريندات البحث بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد ساعات من نشوب حريق بمبنى المستشفي صباح اليوم، مما أسفر عن وفاه حالة من المحجوزين بالمستشفي وإصابة العشرات بحالات اختناق.



