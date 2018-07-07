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"الصناعات المعدنية" تدرس تأثير الحرب التجارية الأمريكية الصينية على تصدير الصلب المصرى

السبت 07/يوليه/2018 - 09:37 م
الصناعات المعدنية تدرس تأثير الحرب التجارية الأمريكية الصينية على تصدير الصلب المصرى
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الفجر الاقتصادى
 
قال المهندس محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن تجارة الصلب فى العالم اجمع ستتأثر سلبا من الحرب التجارية العالمية، والتى بدأت بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية والصين فرض رسوم متبادلة على واردات الدولتين.

وأضاف حنفى، فى تصريحات صحفية، أن تأثير تلك الحرب التجارية على مصر مازال غير واضح ويحتاج إلى دراسة، موضحا أن مصر تصدر منتجات صلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 130 مليون دولار سنويا، فيما لا تصدر منتجات الومنيوم إلى السوق الأمريكى.

وأشار مدير غرفة الصناعات المعدنية إلى أن مصر لا تصدر منتجات صلب إلى السوق الصينى، فيما يتم استيراد بعض منتجات الصلب الصينية بكميات محدودة سنويا.
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