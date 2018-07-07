تغريدات الفنانين.. محمد محسن يحيي الذكرى الأولى للشهيد "المنسي"

دون العديد من الفنانين، على مدار اليوم السبت، بعض من التدوينات المتعلقة بحياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، ومدى تأثيرها على جمهورهم، وذلك عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، حيث أبدى العديد من متابعيهم ردودًا مختلفة تجاه هذه التدوينات.

محمد محسن يحيي الذكرى الأولى للشهيد "المنسي"

نشر الفنان محمد محسن تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، لإحياء الذكرى الاولى للشهيد العقيد أحمد المنسى، قائد كتيبة 103 صاعقة.

وعلق محسن قائلا: "الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد العقيد منسي العظيم، قائد الكتيبة ١٠٣ صاعقة. لن ننساك أنت وكل زملائك.. المجد للشهداء".

يذكر أن محمد محسن قدم أغنية "صندوق خشب" فى الحلقة الأخيرة من مسلسل "كلبش 2"، الذى قام ببطولته أمير كرارة وروجينا، وإخراج بيتر ميمى.





وائل كافوري ينشر كلمات عن الرسام الراحل "بيكاسو"

وكتب الفنان اللبناني وائل كافوري، كلمات عن الرسام الراحل بابلو رويز بيكاسو، عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر".





وعلق الفنان وائل كافوري، عبر تغريدة قصير على تويتر:" "يلّي عاش بْأحلامو لا خَلفو ولا قدّامو كيف بيتصَنَّف رسام وما كنتي عا ايامو #بيكاسّو #waelkfoury #اخدت_القرار".





كاظم الساهر في لبنان أغسطس المقبل

نشر الفنان العراقي "كاظم الساهر"، عن ميعاد حفلة القادم في لبنان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير"تويتر"، والذي من المقرر إقامته يومي 17 و18 من أغسطس القادم، في طرابلس لبنان.

وكتب كاظم الساهر من خلال تدوينة قصيرة:" #كاظم_الساهر في طرابلس، لبنان - ١٧ و١٨ أغسطس ٢٠١٨".





إليسا في مصر غدًا

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن استعدادها لزيارة مصر غدًا الأحد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر".





وغرّدت إليسا "متحمسة جدًا لزيارة مصر غدًا"، موضحة سبب الزيارة، وهو رغبتها في المشاركة بافتتاح "كافيه" تابع لواحدة من أشهر شركات الإنتاج في عالم الموسيقى والغناء، والتي تتعاون معها إليسا، متابعة "دائمًا ما أكون سعيدة لمشاركة شركتي اللحظات السعيدة".