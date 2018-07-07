خاص|جهاد جريشة يكشف كواليس حديثه مع قائد بنما في مباراة الـ6.. وفرصه في مونديال قطر

تحدث الحكم الدولي المصري جهاد جريشة عن مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا 2018.

وكان جهاد جريشة قد شارك في تحكيم مباراة واحدة في دور المجموعات بين انجلترا وبنما وانتهت بفوز الأول 6-1.

وقال جريشة في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي":"لا أعلم سبب عدم ظهوري سوى فى مباراة واحدة .. الجميع شكرني على الأداء بعد مباراة انجلترا".

أضاف جريشة :"التزمت فى العمل والتدريبات وتوقعت إسناد أي مباراة لي فى دور الـ16 ولكن لم يحدث .. وانتظرت دور الـ8 ولم يحدث إسناد أي مباراة لي".

تابع جريشة:"قالو لي إن أمامي أربع سنوات اخري .. وأنني أعمل معهم بشكل جيد.. ولا يوجد أي مشكلة معي، ولهذا السبب لم أجد أي مبرر أني أسالهم عن عدم إسناد أي مباراة أخرى لي".

أكمل :"أنا كشغل احترافي .. تم تكليفي بمباراة وأديتها بشكل جيد وأكدوا لي أن معي أربع سنين إضافية وأن المونديال القادم الأمور ستكون مختلفة".

واصل :"لاحظت أن حكام دور الثمانية كان هذا تاني كأس عالم لهم .. وأول كأس عالم لي.. فأكيد المونديال القادم الوضع سيكون مختلف".

أكمل :"مباراة انجلترا وبنما كان بها سبعة أهداف.. واحتسبت ركلتي جزاء لانجلترا، لاعبي بنما كانت تعترض علي ذلك.. وأتذكر أن رقم 5 كابتن فريق بنما قال لي أنت منحاز لانجلترا بعد ما احتسبت الركلة التانية.. ووقلت له أنا ليس لدي مشكلة مع أحد، ولو في عشرة ركلات جزاء سأحسبهم".

اختتم :"متشوق للدوري الممتاز.. ظهرت قليلا به في آخر 3 سنوات لأني كنت أستعد للمونديال وكنت أعتذر عن مباريات، هذا الموسم الوضع سيكون مختلف.. "هدوس على قد ما أقدر".