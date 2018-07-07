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تظاهرات مناهضة لترامب في بروكسل قبل قمة حلف شمال الأطلسي

السبت 07/يوليه/2018 - 08:17 م
تظاهرات مناهضة لترامب في بروكسل قبل قمة حلف شمال الأطلسي
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وكالات
 
تظاهر مئات الأشخاص في مدينة بروكسل ضد سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك قبل أيام من مشاركته في قمة لحلف شمال الأطلسي في العاصمة البلجيكية.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نريد السلام لا الحرب" و"لا حرب مع إيران"، والتي دعت إليها مجموعة منظمات تحت شعار "ترامب غير مرحب به"، رفضًا لإمكانية زيادة نفقات الدفاع في أوروبا بناء على مطالبة الرئيس الأمريكي.

المزيد عن: حلف شمال الأطلسي تظاهرات مناهضة ترمب بلجيكا بروكسل
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