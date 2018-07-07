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ترامب يشيد بأداء تويتر ويطالب بغلق هذة الحسابات(صور)

السبت 07/يوليه/2018 - 08:11 م
ترامب يشيد بأداء تويتر ويطالب بغلق هذة الحسابات(صور)
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وكالات
 
أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأداء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بقيامهم بإغلاق الحسابات "المزيفة".

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "يتخلص تويتر من الحسابات المزيفة بسرعة قياسية".

وتساءل ترامب، حول ما إذا كانت عمليات إغلاق الحسابات المزيفة ستشمل حسابات كل من صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز".

وتعتبر صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، من أكبر الصحف الأمريكية التي تهاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، ووصفهما ترمب في أكثر من مناسبة بعدم النزاهة.



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