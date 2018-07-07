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لأول مرة بطيخ "مكعب" الشكل في الأسواق اليابانية (فيديو)

السبت 07/يوليه/2018 - 06:34 م
لأول مرة بطيخ مكعب الشكل في الأسواق اليابانية (فيديو)
بطيخ مكعب الشكل
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طور المزارعون البطيخ المكعب في مدينة زينتسوجي اليابانية، قبل 46 عامًا، لجعل الثمرة قیاس مناسب لوضعها في الثلاجة.

وبحسب شبكة يورو نيوز الإخبارية، بدأ المزارعون في محافظة كاغاوا، غرب اليابان، شحن البطيخ المكعب عبر البلاد.

ويقول المزارعون إن البطيخ يجب أن يوضع في صناديق مكعبة، بمسافة فاصلة بين الثمرة والصندوق يبلغ سمكها 18 سنتيمتراً في كل جانب، قبل أن تنضج بالكامل.

ويتم بيع البطيخ لتجار الجملة بحوالي 90 دولار لكل ثمرة، ثم في الغالب تذهب إلى المتاجر الكبرى في طوكيو وأوساكا.

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