وكيل الأزهر عن حريق مستشفى الحسين: "الحمد لله مفيش خسائر في الأرواح"

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن قوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب في مستشفى الحسين، وتم نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى تابعة للأزهر.



وأضاف "شومان"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "on live"، مساء السبت، أن النار إشتغلت في المبنى الخلفي بمستشفى الحسين الجامعي الذي تم إنشائه منذ فترة قريبة، لافتًا إلى أن الحريق لم يتسبب في إصابة أي مريض، معقبًا: "ما يهمناش الخسائر المادية، والحمد لله مفيش أي خسائر في الأرواح".

