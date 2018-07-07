الهاتف "BlackBerry Ghost" سيأتي ببطارية ضخمة بسعة 4000mAh

ظهرت اليوم إشاعة جديدة من المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks تفيد بأن هناك هاتف Blackberry جديد سيصدر في وقت لاحق من هذا العام سيضم بطارية ضخمة بسعة 4000mAh. هذا الهاتف المعني هو Blackberry Ghost الذي من المفترض أن يكون من الفئة الرائدة وأن لا يضم إطار بارز حول الشاشة وأن لا يضم أيضا لوحة مفاتيح فعلية. وجدير بالذكر أننا سمعنا عن وجود هذا الهاتف لأول مرة في شهر فبراير الماضي، ومن المقرر إطلاقه في وقت ما خلال صيف هذا العام، وعلى الأرجح في الهند في البداية.





البطاريات بهذا الحجم نادرًا ما نجدها في الهواتف الذكية الرائدة، فمثل هذه البطاريات عادة ما نجدها في الهواتف الذكية المتوسطة. ويبدو أن هذه البطارية الضخمة ستكون من بين أكبر البطاريات التي تم إستخدامها في الهواتف الرائدة، وهذا ما يلمح إلى أن الهاتف Blackberry Ghost سيركز أكثر على عمر البطارية جنبا إلى جنب مع بعض الجوانب الأخرى.





هواتف Blackberry المصنعة من قبل شركة TCL ليست غريبة على عمر البطارية الجيد. كان لدى الهاتف Blackberry KEYone بطارية بسعة أعلى من المتوسط، ولكن إختيار الشركة لإستخدام المعالج Snapdragon 625 سمح للهاتف Blackberry KEYone بتقديم أداء رائع. حتى الهاتف Blackberry Motion كان يضم بطارية ضخمة بسعة 4000mAh.



