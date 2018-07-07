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إل جي تُحقق أرباح تبلغ الـ589 مليون يورو في الربع الثاني من 2018

السبت 07/يوليه/2018 - 05:18 م
إل جي تُحقق أرباح تبلغ الـ589 مليون يورو في الربع الثاني من 2018
هاتف إل جي
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حققت شركة LG بعض الأرباح في الربع الثاني من هذا العام على الرغم من أنها لا تتماشى مع تقديرات المحللين. في الأشهر الثلاثة الأخيرة المنتهية في شهر يونيو، حققت شركة LG أرباحًا تصل إلى 771 مليار وون كوري أي ما يعادل 589 مليون يورو، وحققت عائدات قدرها 15 تريليون وون كوري أي ما يعادل 11.4 مليار يورو.

إرتفعت الأرباح التشغيلية لشركة LG بنسبة 16.1 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بينما إرتفعت الإيرادات بنسبة 3.2 في المئة من 14.6 تريليون وون كوري إلى 15 تريليون وون كوري. وفي وقت سابق من هذا اليوم، أعلنت شركة سامسونج بدورها أنها حققت أرباحًا تشغيلية قدرها حوالي 14.8 تريليون وون أي ما يعادل 11.3 مليار يورو في الربع الثاني من هذا العام.

بالعودة إلى شركة LG، فإن المحللون يعتقدون بأن إرتفاع النفقات التسويقية للأجهزة الجديدة مثل LG G7 ThinQ يؤثر سلبًا على أرباح الشركة. وستصدر شركة LG تقريرًا مفصلاً في وقت لاحق من هذا الشهر.
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