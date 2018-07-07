"المصريين الأحرار" ينشئ مجلس لسياسات التنمية المستدامة برئاسة شريف الخريبي





وجاء تشكيل هيئة المكتب متمثلا فى عادل فاضل شندى يوسف أمين عام للمحافظة، مرسى أبو المجد عبد القادر أمين مساعد، ياسر خضر كعب الأحبار أمين تنظيم، عبد الله محمد محمود أمين الشباب، سماح مهدى عبد العزيز أمينة المرأة، بيشوى القمص انطونيوس ميلاد أمين التدريب والتثقيف، عاطف إبراهيم محمد أمينا للمحليات، وماجد مرقس جرجس أمين العمل الجماهيرى، أشرف غريب سالم أمين النقابات، سيدة محمد الشربينى أمينة ذوى الاحتياجات الخاصة، أمين الشاطر محمد مسئول لجنة خدمة المواطنين، ورأفت إدوارد سلامة مسئول الاتصال الحزبى.

أصدر الدكتور عصام خليل رئيس حزب "المصريين الأحرار"، قرارًا بإنشاء المجلس الأعلى لسياسات التنمية المستدامة.كما شمل قرار رئيس الحزب رقم 31 لسنة 2018 تكليف الدكتور شريف أمين رئيسا للمجلس، ويعمل بالقرار من تاريخ إعلانه.وقد اعتمد رئيس حزب المصريين الأحرار تشكيل هيئة مكتب أمانة الحزب بمحافظة السويس ومسئوليات المواقع التنظيمية، وتكليف عادل فاضل شندى يوسف مهام أمين عام المحافظة.