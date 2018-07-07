مياه كفر الشيخ تطلق حملات توعوية للترشيد بالتنسيق مع الأوقاف



دشنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، برئاسة المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس الادارة، عددًا من الندوات التوعوية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف برئاسة الشيخ سعد الفقى، وكيل الوزارة، وذلك لتوعية الاهالى باهمية ترشيد استهلاك المياه.



حيث دشنت عدة ندوات بعنوان "ترشيد استهلاك مياه الشرب"، وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالمحافظة، على أهمية هذه الندوات للحفاظ على مياه الشرب بالإستخدام الأمثل لها والحفاظ على نهر النيل من التلوث وتوعية الطلاب بمدى أهمية هذه القضية، مطالبًا جميع مؤسسات الدولة بالتكاتف للتوعية.



وكان اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، قد اطلق الحملة القومية تحت عنوان "رشد"، لترشيد استهلاك مياه الشرب ومياه الري، وحماية النيل من التلوث، وتوعية وتثقيف المواطنين وطلاب المدارس والمزارعين، لترشيد استهلاك المياه فى شهر مارس الماضى، مؤكدًا على أن تجوب الحملة قرى المحافظة.