بعد حكم حبسها.. من هي اللبنانية منى المذبوح التي تطاولت على المصريين؟









قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بحبس اللبنانية منى المذبوح 11 سنة بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصرى، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".









كان النائب العام قد قرر إحالة المتهمة منى مذبوح لبنانية الجنسية للمحاكمة الجنائية العاجلة لإذاعتها عمدا شائعات من شأنها المساس بالمجتمع والتعدى على الأديان، فضلا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام عبر صفحتها على التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

كانت النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيق، فى قضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصرى، من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) ينطوى على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

من هي منى المذبوح؟

تدعي منى علي المذبوح، من دولة لبنان، تركت بيروت وأسرتها من عام 2015، ولم يعرف أحد عنها أي شيء، وتعمدت الإساءة إلى المصريين من خلال نشر فيديوهات تسيء للرجال والنساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





تبلغ منى المذبوح 21 عامًا، غادرت أحضان والدتها ومنزل ذويها في حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت عند الساعة السادسة والنصف صباحاً بتاريخ 6/8/2015، ولم تعد منى المذبوح إلى ذويها حتى تاريخه أو يعرف أية معلومة عن مكان وجودها، علماً ان أسباب الاختفاء والتواري عن الانظار ما زالت ملتبسة ومجهولة حتى الساعة –بحسب ما كشفت والدة الفتاة السيدة وداد في إحدى الصحف.





تطاولها على المصريين، تتمثل في أنها وصفت في فيديوهاتها نساء مصر بعبارات وألفاظ تنطوي على اتهامهم بالدعارة، بجانب وصفها للرجال المصريين بأنهم "حرامية ونصابين".





وبعد أن تطاولت على المصريين من خلال مقطع فيديو، وبدأ نشطاء "فيس بوك"، في تدشين هاشتاج تحت عنوان "بلاغ للنائب العام ضد مني مذبوح"، خاصة أنها لبنانية الجنسية وضيفة في مصر وتقوم بسب المصريين هكذا، مؤكدين أن ما حدث منها إهانة لكرامة كل مصري.





وهنا تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ضدها، بعد ثبوت تطاولها على المرأة المصرية، كما تقدم عمرو عبد السلام المحامي، ببلاغ ضدها لقيامها بنشر فيديوهات مصورة عبر حسابها الشخصي، وبعد تعدد البلاغات أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بضبطها وإحضارها.



