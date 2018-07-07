صندوق النقد الدولي يصرف شريحة قرض لتونس بقيمة 250 مليون دولار

قال صندوق النقد الدولي، إنه وافق على صرف شريحة قرض جديدة بقيمة 250 مليون دولار تونس.





وهذا البرنامج البالغ قيمته حوالي 2.8 مليار دولار والذي تم التوصل إليه في 2016 مرتبط بإصلاحات اقتصادية تهدف إلى السيطرة على عجز الموازنة، بحسب وكالة رويترز.





وترفع هذه الشريحة الرابعة من البرنامج اجمالي مدفوعات البنك لتونس إلى 1.139 مليار دولار.





يذكر أن تونس انزلقت إلى كساد اقتصادي حاد في أعقاب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية في 2011 .





ومنذ ذلك الحين فشلت تسع حكومات في خفض عجز الموازنة، وتحتاج تونس إلى قروض بثلاثة مليارات دولار هذا العام وحده.