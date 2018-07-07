أهم أخبار مصر اليوم السبت 7/7/2018
السبت 07/يوليه/2018 - 02:14 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم السبت الموافق 7-7- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث يتوجه وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الصينية بكين، يقوم بزيارة ثنائية لمدة يومين، يعقبها المشاركة في الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون العربي الصيني يوم ١٠ يوليو 2018.
وزير الخارجية يبدأ زيارة ثنائية إلى الصين
وزير الأوقاف: الاختبارات والدورات شرط للتقدم للمناصب القيادية
وزير التنمية المحلية: قادرون على استرداد ممتلكات الدولة من المتعدين
تحت مظلة برنامج فرصة.. "والي": تمويل أكثر من 5 آلاف مشروع بقيمة 18 مليون جنيه
وزير التعليم: جارٍ تصنيع مليون "تابلت" لطلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي
وزير الخارجية يبدأ زيارة ثنائية إلى الصين
وزير الأوقاف: الاختبارات والدورات شرط للتقدم للمناصب القيادية
وزير التنمية المحلية: قادرون على استرداد ممتلكات الدولة من المتعدين
تحت مظلة برنامج فرصة.. "والي": تمويل أكثر من 5 آلاف مشروع بقيمة 18 مليون جنيه
وزير التعليم: جارٍ تصنيع مليون "تابلت" لطلاب ومعلمي الصف الأول الثانوي