أهم أخبار مصر اليوم السبت 7/7/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم السبت الموافق 7-7- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث يتوجه وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم السبت، إلى العاصمة الصينية بكين، يقوم بزيارة ثنائية لمدة يومين، يعقبها المشاركة في الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون العربي الصيني يوم ١٠ يوليو 2018.