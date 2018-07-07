"المؤتمر" يشيد بتدخل الرئيس لبدء تنفيذ قانون التأمين الصحي

أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفه للحكومة بالبدء في تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل.



وأكد أن هذا التدخل من الرئيس، أزال المخاوف التي سيطرت على المواطنين، خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تأكيده على توافر كل عوامل نجاح منظومة التأمين الصحي الجديد.



وأكد في بيان اليوم، أن اهتمام ورعاية الرئيس للتأمين الصحي يحمل رسالة إلى جميع المسئولين بمحاسبة كل مقصر فى أداء عمله، كما أنه ينذر بنجاح كبير للمشروع اضافة الى تأكيد الرئيس السيسى للمصريين أنه حريص كل الحرص على تقديم الدولة للخدمات الصحية على أكمل وجه خاصة أنه طالب من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة القضاء على قوائم الانتظار بالنسبة للمرضى.



وأشار إلى أن التطبيق الدقيق لقانون التأمين الصحى الشامل يكفل تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين خاصة من المواطنين الفقراء والبسطاء، خاصة بعد النصوص الواضحة والصريحة والحاسمة فى قانون التأمين الصحى الجديد بعلاجهم بالمجان وتقديم أفضل الرعاية الصحية لهم وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد أن الرئيس السيسي أمر بإطلاق المرحلة الأولي لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي، والذي يشمل أربع محافظات هم: الإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.