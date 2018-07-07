حبس اللبنانية منى مذبوح 11 عام بتهمة إهانة الشعب المصري

قضت محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم السبت، بمعاقبة اللبنانية منى مذبوح بالحبس 11 عام مع الشغل بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصري، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك".



