حبس اللبنانية منى مذبوح 11 عام بتهمة إهانة الشعب المصري
السبت 07/يوليه/2018 - 12:53 م
مـروة هيـكل
قضت محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم السبت، بمعاقبة اللبنانية منى مذبوح بالحبس 11 عام مع الشغل بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصري، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك".
كانت عدة بلاغات تم تحريكها للنائب العام تطالب بالتحقيق مع مذبوح على خلفية الإساءة التي وجهتها إلى رجال ونساء مصر، وطالبت البلاغات بإدراجها على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد وضبطها وإحضارها والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة العاجلة، وعقب تنفيذها العقوبة التي قد يقضي عليها بها يتم ترحيلها إلى بلادها ومنعها من دخول مصر.