عاجل.. إخلاء فندق منتخب السويد بسبب إنذار حريق

استيقظ لاعبو السويد بشكل اصابهم بالفزع قبل مباراتهم أمام انجلترا فى دور الثمانية بنهائيات كأس العالم لكرة القدم عندما انطلق جرس انذار الحريق في الفندق الخاص بالفريق فى سمارا صباح اليوم السبت مما أدى لاخلائه.





واستيقظ لاعبو السويد من نومهم وخرجوا من غرفهم لكن ومن حسن الحظ، فان الانذار كان خاطئا وكان بوسعهم العودة لاستكمال نومهم وشحن طاقاتهم قبل أول مباراة لمنتخب البلاد فى دور الثمانية بنهائيات كأس العالم منذ عام 1994.





وقال ستافان شتيرنهولم المسؤول الإعلامى لمنتخب السويد لموقع فوتبولسكانالين على الانترنت "حدث هذا بعد الساعة الثامنة والنصف صباحا. كان انذارا خاطئا. كل اللاعبين على ما يرام".