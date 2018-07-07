ما حكم ارتداء وصلات الشعر للزينة؟

أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم ارتداء وصلات الشعر للزينة، مشيرا إلي إن وصلات الشعر هى عبارة عن وصلات معينة تصل بالشعر أو بالرموش بشكل معين فيجعل الشعر طويلا أو كثيفا.



جاء خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" في إجابته على سؤال ما حكم وصلات الشعر التي تلبسها المرأة للزينة؟، مضيفًا أن وصلات الشعر إذا كانت طاهرة وليس أدمية أي تكون من شعر حصان أو شعر صناعي فيجوز للمتزوجة أن تفعلها تزينًا لزوجها.

