طريقة عمل كبسة الدجاج.. وصفة سهلة

المقادير

- الدجاجة : 1200 غرام (مُقطعة إلى أربع قطع)

- الفلفل الاحمر الحار : 1 حبة (صغير الحجم، مفروم)

- فلفل أخضر حار : 1 حبة (صغير الحجم، مفروم)

- الثوم : فص (كبير الحجم، مهروس)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم، مفروم)

- الزيت النباتي : 4 ملاعق كبيرة

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة

- الكاري : نصف ملعقة صغيرة

- الكركم : نصف ملعقة صغيرة

- بهار كبسة : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- صلصة طماطم : ملعقة صغيرة

- زبيب : ربع كوب

- التوت الأزرق : ربع كوب (المجفف)

- كرز : ربع كوب (مجفف)

- أرز بسمتي : كوبان (مغسول ومنقوع ومصفى)

- الماء : 3 اكواب





طريقة التحضير

1. في قدر كبير على النار يُسخن الزيت ثم يوضع البصل ثم الثوم والفلفل الحار ثم تُضاف قطع الدجاج وتقلب حتى تحمر قليلا ثم تُضاف البهارات والصلصة والزبيب والتوت والكرز.





2. يقلب لمدة 5 دقئاق أخرى ثم يُضاف الماء الساخن ويغطى القدر وتترك الدجاج على نار متوسطة لمدة 45 دقيقة .



