لتخفيف آلام الدورة الشهرية.. جربي مكملات زيت السمك



وبشكل عام، يمكنك تجربة مكملات زيت السمك لفترة لتجني فوائدها في تخفيف آلام الدورة.



قد تكون انقباضات الدورة بالنسبة لبعض النساء حادة وشديدة الألم إلى درجة تعيق عن القيام بالأعمال المنزلية. وتقترح تقارير طبية إمكانية تناول مكملات زيت السمك لتخفيف هذه الآلام، إلى جانب إجراءات أخرى مثل استخدام ملح إبسوم.عندما يكون الألم حادًا واحتماله أمر صعب تحتاج المرأة إلى وصفة من مسكنات إيبوبروفين لتحمل، وبالإمكان أيضًا استخدام مكملات زيت السمك كما تقترح بعض الدراسات.فبحسب دراسة نُشرت عام 2011 تمت تجربة مكملات زيت السمك على مجموعتين من الشابات التي تعاني من آلام شديدة خلال فترة الحيض. وتناولت فتيات المجموعة الأولى مكملات زيت السمك بجرعة مقدارها 1000 ملغ يوميًا لمدة شهرين، بينما تناولت فتيات المجموعة الثانية علاجًا وهميًا لقياس الفارق في التأثير.وقد أظهرت النتائج أن تناول مكملات زيت السمك كان إيجابيًا في تخفيف انقباضات وشدة ألم الدورة الشهرية، لكن لم تشر نتائج الدراسة إلى التوقيت الذي ينبغي فيه التوقف عن تناول هذه المكملات، وإلى مدى يستمر هذا التأثير الإيجابي بعد التوقف.