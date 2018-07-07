للعروس.. تعرفي على فوائد "زيت النمل" للمناطق الحساسة

- يعمل على ترطيب الجلد في المنطقة الحساسة،وتمنعها من التهيج والاحمرار.



- يعمل على منحها مزيدا من اللمعان واللون النقي المتناسق.

- يعمل على توحيد لون البشرة في المنطقة الحساسة، ويساعد في إزالة السواد واللون الداكن.

- يسهم في غلق المسامات الواسعة خاصة بعد عمليات ازالة الشعر من المنطقة الحساسة.



طريقة استخدام زيت النمل

يوضع زيت النمل على البشرة بعد نزع الشعر منها مباشرة.

ينصح بأخذ حمام دافئ بعد ازالة الشعر، حيث يجب أن يكون الجلد نظيفا تماما من أي آثار العرق أو الجراثيم.

بعد ذلك يتم تدليك المنطقة التي نزع الشعر منها بزيت النمل لمدة ربع ساعة.

يتم تدليك بصورة دائرية.

ينصح بتكرار هذه العملية لمدة لاتقل عن أربعة أيام بعد التخلص من الشعر الزائد، باتباع الطريقة نفسها كي يتم تقليل ظهور الشعر،ويحصل الجلد على ترطيبه بشكل مناسب، للحصول على أفضل النتائج المرجوة



أضرار استخدام زيت النمل

- هناك العديد من الأضرار لزيت النمل، لذا يجب استخدامه بحذر تام، نظرا لما يحتوي عليه من مادة الفورفورال، والتي تم تصنيفها من قبل وزارة الصحة العالمية كونها مادة من المواد الكيميائية الشديدة والخطيرة جدا.



- من الممكن اضافة المادة الفعالة الموجودة في زيت النمل بنسب قليلة جدا، كي لا ينتج عنها أية أضرار خطيرة.



- يسبب زيت النمل حدوث تهيج لبعض أنواع البشرة، وفي حالة حدوث ذلك فيجب التوقف فورا عن استخدام الزيت.



- يفضل استخدام زيت النمل على فترات متباعدة، من أجل تقليل الضرر الناتج منه إلى أقل حد ممكن.



تسعي العروس للاهتمام الشامل بجميع أجزاء جسدها في ليلة الزفاف وأهمها المنطقة الحساسة، وللاهتمام الأمثل بالمنطقة الحساسة في ليلة الزفاف نقدم لكي وصفة زيت النمل وفوائدها.- يتم استخدامه لدهن المناطق الحساسة بالجسم وهي منطقة البكيني، والإبطين، بالاضافة الى الأماكن الحساسة الأخرى من الجسم.- الاستخدام المتكرر والمنتظم لزيت النمل يساعد على تقليل ظهور الشعر الزائد، كما يعمل على اضعافه، ويقلل من كثافته بشكل كبير.- يمنح البشرة مزيدا من النعومة الغير مسبوقة.