رئيس مرسيدس: هاميلتون يمكنه الاستمرار معنا 5 سنوات أخرى

قال توتو فولف، رئيس مرسيدس إن السائق البريطاني الشهير لويس هاميلتون، حامل لقب بطولة العالم يمكن أن يستمر لخمس سنوات إضافية مع فريقه في بطولة فورمولا 1 للسيارات.

وبات هاميلتون، بطل العالم أربع مرات، على أعتاب التوقيع على عقد ضخم جديد مع مرسيدس، ومن المتوقع أن يستمر حتى 2020 لكن فولف قال إنه لا يجد سببا يمنعه من البقاء بعد ذلك.

وقال المسؤول النمساوي للصحفيين، على هامش سباق جائزة بريطانيا الكبرى: "في رأيي هو عمره 33 عاما وأعتقد أنه يستطيع أن يؤدي بشكل جيد لخمس سنوات أخرى، هذا ما تقوله الإحصائيات".

وتعرض فولف لسؤال عما إذا كان يرغب هو نفسه في البقاء مع مرسيدس وأجاب بالإيجاب.

وقال: "أنا رجل متفتح، لو في غضون عامين كنا نملك نفس المشاعر تجاه بعضنا ولدينا الثقة في بعضنا أعتقد أنه سيكون حينها من الواضح أني سأستمر".

وينتهي تعاقد فورمولا 1 مع الفرق في نهاية موسم 2020 وهو ما يعني أن معظم العقود، ومنها عقد الفريق المنافس فيراري مع سيباستيان فيتل، ستستمر فقط حتى هذا التاريخ في ظل غموض الفترة التالية لذلك.

وينتهي تعاقد هاميلتون في نهاية الموسم الجاري ووفقا لتقارير إعلامية فإنه سيتقاضى في عقده الجديد 40 مليون جنيه إسترليني (53.1 مليون دولار).

وقال فولف إنه لم يتم توقيع العقد الجديد وأكد أن مرسيدس لن يعلن شيئا مطلع الأسبوع الجديد.

لكن مسؤول مرسيدس أكد عدم وجود خلاف بين الطرفين حول المقابل المادي وقال إن المفاوضات الجارية تتعلق بتفاصيل أخرى مثل الرعاية الشخصية وحقوق ملكية الصور.