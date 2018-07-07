الحكومة لن ترفع أسعار البيع للعموم لمادة الحليب المعقم نصف الدسم
السبت 07/يوليه/2018 - 09:47 ص
محمد وليد الجموسي
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، الجمعة، أنها سترفع بداية من اليوم السبت سعر الحليب الطازج على مستوى الإنتاج الى 890 مي/لتر كسعر أدنى مضمون للفلاح (766 مي / لتر سابقا ) وفي منحة تجميع الحليب المخصصة لمراكز تجميع الحليب الطازج ونقلــه لتصبح 90 مي/ لتر الحليب المجمع والمبرد والمصنــع.
واكدت الوزارة في نفس البلاغ، انها لن ترفع أسعار البيع للعموم لمادة الحليب المعقم نصف الدسم مشيرة الى ان هذه القرارات اتخذت في إطار المحافظة على توازنات منظومة الألبان وديمومتها وعملا على تحسين مستوى دخل الفلاحين والمحافظة على القطيع وتنميته وطبقا للقرار الحكومي المتخذ في المجلس الوزاري المنعقد، الجمعة.
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