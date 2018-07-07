الحكومة لن ترفع أسعار البيع للعموم لمادة الحليب المعقم نصف الدسم

أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ، الجمعة، أنها سترفع بداية من اليوم السبت سعر الحليب الطازج على مستوى الإنتاج الى 890 مي/لتر كسعر أدنى مضمون للفلاح (766 مي / لتر سابقا ) وفي منحة تجميع الحليب المخصصة لمراكز تجميع الحليب الطازج ونقلــه لتصبح 90 مي/ لتر الحليب المجمع والمبرد والمصنــع.



