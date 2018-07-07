تحدي النجوم قبل قمة السويد وإنجلترا في كأس العالم

يلتقي منتخب إنجلترا مع السويد في تمام الساعة الرابعة عصرا، على استاد "كوسموس أرينا"، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم روسيا 2018.





وتحدى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، ديفيد بيكهام، حول التكهنات عن بطل مونديال روسيا هذا الصيف.





وقال إبرا، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام": "إذا فازت إنجلترا على السويد سوف أشتري لك (بيكهام) العشاء من أي مكان في العالم، وإذا فازت السويد سوف تشتري لي ما أريده من (أحد المتاجر الشهيرة)".





ورد بيكهام: "لو فاز منتخب السويد سأذهب معك لهذا المتجر، وتشتري ما تريده لقصرك الجديد في لوس أنجلوس، ولكن إذا فازت إنجلترا، سوف تحضر مباراة لإنجلترا في ملعب ويمبلي وترتدي قميص المنتخب".



