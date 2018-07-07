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كورتوا يوضح حقيقة سخريته من حارس إنجلترا

السبت 07/يوليه/2018 - 09:14 ص
كورتوا يوضح حقيقة سخريته من حارس إنجلترا
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الفجر الرياضي
 

نفى تيبو كورتوا، حارس مرمى بلجيكا، سخريته من جوردان بيكفورد نظيره في المنتخب الإنجليزي، عقب مواجهة الفريقين في دور المجموعات للمونديال.

وكان كورتوا صرح عقب المباراة، أنه لو كان مكان بيكفورد لتصدى لكرة عدنان يانوزاي، التي سجل الجناح البلجيكي منها هدف فوز الشياطين الحمر في المباراة.

وقال كورتوا: "لم أسخر أبدًا من طول بيكفورد، وأريد توضيح ذلك".

وأضاف "أنا لا أسخر أبدا من طول حارس المرمى، أعتقد أنه حارس عظيم، لقد أثبت ذلك هذا العام".

واختتم: "قلت فقط، أنني كنت قد أنقذها لأنني أطول منه بـ15 سنتيمترا، لكني لم أسخر منه، إنه حارس رائع، وأريد أن أوضح ذلك".

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