أنباء.. يوسف الشريف يتراجع عن خوض سباق موسم الأضحى بـ"بني آدم"

تداولت أنباء عن عدم خوض فيلم "بنى آدم" لـ يوسف الشريف سباق أفلام موسم الأضحى.

وترغب الشركة المنتجة للفيلم فى تقديم العمل بشكل يليق بنجومية يوسف الشريف ورغبة صناعه فى خروج العمل بأفضل صورة.

ويشهد هذا الفيلم عودة "يوسف" للسينما بعد فترة غياب وصلت لـ9 سنوات، منذ قدم فيلم "العالمى" مع المخرج أحمد مدحت.





ويشارك فى بطولة فيلم "بنى آدم"، كل من أحمد رزق ودينا الشربينى وهنا الزاهد ومحمود حجازى، من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.