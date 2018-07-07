مغني مغربي يثير الجدل بعدما جهر بمثليته





أثار تصريح لمغن مغربي يدعى فيصل عزيزي عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، جدلًا بين متابعيه؛ بعد أن أوحى مضمون تصريحه بأنه "مثلي".





وجاء في التعليق الذي كتبه باللهجة المغربية، ما معناه: "أغلق فمك! بأي حق تريد أن تغير مساري؟ أنا إنسان ومن حقي أن أحب وأحب كما اختار، مثلي مثل أي شخص آخر"، وأضاف هاشتاغ "الفخر" الذي يستعمله المثليون عبر العالم.





واعتبر متابعو الفنان، الذي بدأ يحقق نجاحًا في مجال الأغنية الشبابية، أن ما جاء في تعليقه هو اعتراف ضمني بالميول الجنسية المثلية له، بينما رأى آخرون أن الأمر مجرد موقف مساند للمثليين.











